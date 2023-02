Terremoto: Bertolaso, ‘team Lombardia al lavoro per attività di ricerca e soccorso’

Febbraio 15, 2023

Milano, 15 feb. (Adnkronos) – “Il Team Usar di Areu Lombardia, composto da medici, infermieri, tecnici logisti e da un gruppo di vigili del fuoco, è al lavoro in Turchia. Le nostre donne e i nostri uomini svolgono attività di ricerca e soccorso, affiancando il personale già presente sul posto. Un sostegno concreto che prevede la realizzazione di un piccolo ospedale da campo pronto a diventare un soccorso immediato nel caso in cui ve ne fosse bisogno, in particolare per prestare i primi interventi sanitari”. Così Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia fa il punto della situazione sulla missione che opera nella zona di Antiochia, allo stadio di Hatay, dove è stato allestito un campo base per il personale italiano operativo nell’area interessata dal terremoto. Le operazioni dei team presenti proseguono 24 ore su 24, con turnazione del personale tecnico e sanitario.

“Rispetto al passato -spiega Bertolaso, che ha ricoperto anche il ruolo di capo del dipartimento della protezione civile nazionale- oggi esiste una migliore organizzazione. Il team di soccorso della Lombardia fa infatti parte di un programma coordinato a livello europeo, elemento fondamentale per ottimizzare ogni tipo di intervento”.