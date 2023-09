Settembre 27, 2023

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Cosa intende dire esattamente Bonelli, con le solite farneticazioni, quando accosta una tratta ferroviaria in tilt per delle scosse di terremoto alla realizzazione del ponte sullo Stretto? Sembra un parallelismo assurdo. Sarebbe come dire: cancelliamo tutte le coop perché alcune sono state coinvolte in scandali come quella della famiglia Soumahoro”. Lo dichiara il deputato della Lega Gianangelo Bof, componente della commissione Ambiente.