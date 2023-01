Gennaio 3, 2023

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “La nomina del senatore Guido Castelli – da parte del presidente del Consiglio Giorgia Meloni – a nuovo commissario per la ricostruzione post terremoto del centro Italia, e’ in linea con la grande attenzione che il nostro governo rivolge ai territori. Siamo certi che svolgerà il suo lavoro con l’impegno, la determinazione e la professionalità che ha sempre investito in ogni ruolo ricoperto. Noi saremo al suo fianco”. Così Alessandro Cattaneo di Fi.