Terremoto: Cdm, 6 mesi stato emergenza per intervento all’estero

Febbraio 9, 2023

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – Il Cdm, riunito oggi a Palazzo Chigi e presieduto dal vicepremier Antonio Tajani vista l’assenza del premier Giorgia Meloni, ha deliberato “la dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all’estero, per la durata di sei mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio meridionale della Repubblica di Turchia e il territorio settentrionale della Repubblica araba di Siria il 6 febbraio 2023, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018. Per l’attuazione degli interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione, da attuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede nel limite di euro 11.000.000 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali”, spiega Palazzo Chigi nella nota diramata dopo la riunione del Cdm.