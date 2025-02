Terremoto in Grecia, nuove scosse vicino a Santorini: scuole chiuse e gente in strada

3 Febbraio 2025

Bruxelles, 3 feb. (Adnkronos) – Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha rivolto un appello alla calma ai residenti di Santorini, nonostante la ”intensa” attività sismica che negli ultimi giorni ha fatto registrare più di 200 scosse in mare e nelle isole vicine, la più potente di magnitudo 4,6.

Dopo aver convocato una riunione di emergenza con alcuni sismologi, il premier greco ha spiegato che ”si sta verificando un fenomeno geologico molto intenso” attorno all’isola delle Cicladi. “Vorrei innanzitutto chiedere alla popolazione dell’isola di mantenere la calma”, ha aggiunto.

Da oggi a Santorini sono state chiuse le scuole, sono stati sconsigliati anche “grandi raduni in spazi chiusi” in tutta l’isola e le autorità hanno anche chiesto di evitare i porti di Ammoudi e Fira.

Sebbene la Grecia si trovi su diverse linee di faglia e subisca terremoti ogni giorno, un tale aumento dell’attività sismica non è stato registrato in questa parte del Mar Egeo dal 2012. A quel tempo, le scosse durarono per diversi mesi senza causare feriti, danni materiali importanti o portare a un’eruzione vulcanica, hanno detto gli scienziati. Santorini fa parte dell’Arco vulcanico ellenico, un campo vulcanico attivo. Secondo gli storici, 3.600 anni fa una grande eruzione vulcanica causò un devastante tsunami che raggiunse Creta. Tuttavia, nella storia moderna non sono state registrate grandi catastrofi vulcaniche.

Santorini ha subito un potente terremoto di magnitudo 7 nel 1956, che ha provocato 50 vittime e gravi danni materiali. Questa volta, gli scienziati non si aspettano che l’attuale attività sismica produca una scossa superiore a 6 della scala Richter, ma prevedono che le scosse dureranno per diverse settimane, ha detto Lekkas. Mentre gli esperti e le squadre di soccorso sono stati inviati nella zona, alcuni visitatori e abitanti del luogo hanno scelto di lasciare l’isola lunedì.

“In questo periodo dell’anno, non abbiamo molti stranieri in visita, ed è comprensibile che coloro che non sperimentano spesso le scosse possano allarmarsi. La gente del posto è tranquilla. Siamo in allerta, ma non ci facciamo prendere dal panico”, ha dichiarato a Xinhua George Halaris, proprietario di un negozio di articoli turistici locale. Santorini, che ospita circa 20.000 residenti permanenti, accoglie ogni anno più di 3 milioni di visitatori.