Terremoto in Turchia, trovato morto il calciatore Christian Atsu

Febbraio 18, 2023

(Adnkronos) – Il calciatore ghanese Christian Atsu è morto nel terremoto in Turchia. La notizia è stata confermata dal suo manager, Murat Uzunmehmet. Ex giocatore del Chelsea e del Newcastle United, ora stava giocando per la squadra turca Hatayspor come centrocampista. Il corpo senza vita del 31enne è stato trovato dai soccorritori sotto le macerie.

“Tutti i membri del Chelsea Football Club sono sconvolti dalla tragica scomparsa del nostro ex giocatore Christian Atsu. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi amici”, scrive il Chelsea in un post su Twitter.