Giugno 30, 2023

Giacarta, 30 giu. (Adnkronos/Xinhua) – Un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito al largo della provincia di Yogyakarta nell’Indonesia occidentale. Non è scattata l’allerta tsunami. Lo ha reso noto l’agenzia indonesiana meteorologica, per il clima e la geofisica (BMmkg), come riporta l’agenzia di stampa Xinhua. Il sisma è avvenuto alle 19.57 ora di Giacarta con epicentro a 86 chilometri a nord-ovest del distretto di Bantul e a una profondità di 25 chilometri.