Terremoto: la paura corre sui social, da Messina a Palermo cittadini allarmati

7 Febbraio 2025

Palermo, 7 feb. (Adnkronos) – Alle 16.20,cioè pochi secondi dopo la prima scossa, i social si riempiono di post, tutti simili. “Lo avete sentito?”. “Sono ubriaca, o c’è un terremoto? Oscilla tutto”. “Terremotooooo”. Sono solo alcuni dei post scritti da Messina a Palermo, fino alle Madonie, dai cittadini impauriti. Maria Adelaide scrive: “Una scossa di terremoto a Messina che ci ricorda la non opportunità di farci un ponte”. E Davide: “Rido per non tremare, al sesto piano si sente tanto”. Daniela scrive: “Terremoto a Palermo,si è sentito tanto”. Poi, dopo i primi momenti di paura, e le prime notizie di un sisma senza danni, i post di rassicurazione.