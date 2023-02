Terremoto: Moretti, ‘appello a Nordio per affidi su modello Chernobyl per orfani’

Febbraio 15, 2023

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “L’Europa inviti gli Stati membri ad accelerare le procedure di adozione e avvii subito corridoi umanitari per agevolare gli affidi famigliari per quei bambini rimasti orfani a seguito del terremoto in Siria e Turchia, sul modello che funzionò nel caso Chernobyl”. Così l’eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti.

“Occorre anche intensificare i controlli alle frontiere per contrastare la tratta e l’adozione illegale dei bambini. Faccio appello al ministro Nordio affinché possa intervenire per snellire e rendere più veloci le adozioni e gli affidi in Italia. Migliaia di bambini sono rimasti senza famiglia, è necessario agire subito”.