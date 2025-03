Terremoto oggi a Potenza, scossa di magnitudo 4.2: evacuate le scuole

18 Marzo 2025

(Adnkronos) – Terremoto oggi martedì 18 marzo a Potenza. Registrata alle 10.01, la potente scossa di magnitudo 4.2, si è verificata – secondo i dati dell’Ingv – a sei chilometri dal Comune di Vaglio Basilicata e a una profondità di 14 chilometri. La scossa è stata avvertita anche in Puglia.

A seguito dell’evento sismico, la Protezione civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della Protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, in seguito all’evento non risulterebbero danni a persone o cose.

Dopo la scossa, sono state sospese le attività scolastiche nel capoluogo dove è stata avvertita in modo molto forte. Gli studenti sono usciti dalle scuole per precauzione, poi è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in tutti gli istituti di ogni ordine e grado per oggi, a eccezione dell’università, con ordinanza del sindaco Vincenzo Telesca.

Verifiche sono in corso in scuole e ospedali a Potenza e nei Comuni della provincia, limitrofi all’area epicentrale della scossa. Al momento non risultano problemi. “Nessuna criticità riscontrata”, ha fatto sapere il presidente della provincia di Potenza, Christian Giordano. Inoltre la direzione dell’azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza ha dato mandato all’unità operativa della gestione tecnico-patrimoniale di effettuare ”una scrupolosa procedura di verifica delle cinque strutture ospedaliere afferenti all’azienda”. L’attività ospedaliera e amministrativa prosegue regolarmente, senza alcuna interruzione, e viene garantita la piena operatività dei servizi sanitari e amministrativi per pazienti, operatori e cittadini.

Per i controlli agli edifici pubblici a Potenza e nei Comuni della provincia è stato intanto rinforzato con dieci unità il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco. Cinque squadre dei vigili del fuoco sono operative per verifiche sugli edifici di interesse pubblico. Una ricognizione dall’alto è stata effettuata dall’elicottero Drago VF67 del reparto volo di Pontecagnano (Salerno) nell’area tra Potenza e Vaglio Basilicata, Comune in cui è stato rilevato l’epicentro dall’Ingv. La situazione è monitorata anche dalla sala operativa della protezione civile regionale. Non si registrano problemi, stando a quanto finora accertato.

La circolazione ferroviaria è stata bloccata temporaneamente e in via precauzionale tra Tito e Potenza. I treni Intercity e regionali possono registrare ritardi e subire cancellazioni o limitazioni di percorso. A Potenza è stato attivato il centro operativo comunale, contattabile ai numeri 0971415832 e 3669394022.