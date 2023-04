Aprile 5, 2023

Roma, 5 apr. Adnkronos) – “In merito a quanto riportato da alcuni media si fa presente che l’arrivo a L’Aquila del Presidente del Senato, inizialmente previsto per le ore 17, è stato successivamente posticipato per esigenze organizzative non a lui attribuibili. L’orario definitivo è stato indicato al Presidente dagli uffici competenti e tale orario è stato rispettato”. Così Emiliano Arrigo, portavoce del Presidente del Senato.