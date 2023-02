Terremoto: Renzi, ‘ricostruire case ma anche pace e tolleranza in quel territorio’

Febbraio 7, 2023

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Abbiamo negli occhi le immagini della tragedia turca e siriana. Tutti proviamo sentimenti di cordoglio e impotenza davanti al dolore delle vittime. Speriamo che la tenacia di quel popolo e dei soccorritori permetta il miracolo di qualche salvataggio ancora possibile. E mentre preghiamo per le vittime e le loro famiglie, un pensiero va a quelle zone così delicate e difficili, alcune delle quali -penso soprattutto alla Siria- vivono una tragedia anche militare da un decennio. Possa la comunità internazionale mostrare un volto solidale e capace di ricostruire le case ma anche la pace e la tolleranza in quella parte del pianeta”. Lo scrive Matteo Renzi nella Enews.

“Con il terribile terremoto in Turchia -aggiunge- ritorna il tema di mettere in sicurezza il territorio, le nostre case, i nostri edifici pubblici. Come ricorderete, a dicembre fu approvato un ordine del giorno che impegnava la maggioranza a presentare una proposta per la ricostituzione dell’unità di missione Casa Italia e Italia Sicura. Il 14 febbraio scadono i termini di quell’ordine del giorno. Speriamo che le terribili immagini dalla Turchia possano far ricordare al Governo quanto sia importante investire in prevenzione, sulla sicurezza del nostro territorio”.