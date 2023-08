Terremoto: Ronzulli (Fi), ‘onorare vittime portando a termine ricostruzione’

Agosto 24, 2023

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Il miglior ricordo per le vittime del terribile terremoto che sette anni fa ha messo in ginocchio il Centro Italia, devastando case e persone, è fare in modo di assicurare e portare a termine le opere di ricostruzione che queste popolazioni attendono da troppo tempo. Siamo tutti al lavoro per invertire la rotta degli ultimi anni, restituendo quelle terre alle quasi 15mila persone che ancora attendono di tornare alla normalità. Sarà questo il modo più concreto per onorare le vittime, i feriti e gli sfollati, a cui va il pensiero mio e di tutto il gruppo dei senatori di Forza Italia”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.