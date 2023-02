Febbraio 6, 2023

Roma, 6 feb (Adnkronos) – “Profondo cordoglio per le vittime e la devastazione portata dal terremoto in Turchia e Siria. Vicinanza alle popolazioni colpite. L’Italia ha già dato disponibilità ad aiutare nei soccorsi. Grazie in particolare alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco per il loro impegno”. Lo scrive Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd.