Terremoto: sindaco Filicudi, ‘grazie a Dio non ci sono danni, stiamo facendo ricognizione’**

7 Febbraio 2025

Palermo, 7 feb. (Adnkronos) – “Abbiamo percepito la scossa ma non in maniera eccessiva. Io ero in macchina e non l’ho avvertita ma chi stava a terra l’ha sentita più forte. Grazie a Dio non ci sono stati danni, fino a questo momento. Stiamo facendo una ricognizione”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Filiudi Riccardo Gullo, dopo la scossa di terremoto alle 16.19. L’epicentro è stato localizzato dalla sala operativa dell’Osservatorio Etneo dell’Ingv tra le isole di Alicudi e Filicudi a una profondità di 17 km.