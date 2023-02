Terremoto Turchia e Siria, donna estratta viva da macerie dopo 170 ore

Febbraio 13, 2023

Ankara, 13 feb. (Adnkronos) – Una donna è stata estratta viva dalle macerie di un palazzo a Gaziantep, nel sudest della Turchia, a 170 ore da terremoto. Lo riporta l’agenzia di stampa Anadolu condividendo le immagini del salvataggio. L’emittente Trt spiega che sono 160mila i soccorritori che lavorano senza sosta nelle dieci province della Turchia meridionale colpite dal sisma.

Prima di lei un uomo era stato estratto vivo dalle macerie di un palazzo a Antakya, nella provincia di Hatay nel sud della Turchia, a 167 ore dal sisma. Lo riporta l’emittente turca Haber, mentre il Daily Sabah parla di ”grande miracolo”.

Sono più di 34mila le persone che hanno perso la vita in Turchia e in Siria a causa del terremoto. E’ il bilancio che si ottiene combinando i dati forniti dalle autorità turche e siriane, che portano ad almeno 34.179 i morti accertati. Il centro di coordinamento delle emergenze in Turchia Sakom ha riferito di 29.605 morti, mentre in Siria sono 4.574 i morti, tra cui oltre 3.160 nelle zone del nordovest controllate dall’opposizione al regime di Damasco.