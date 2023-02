Febbraio 13, 2023

Ankara, 13 feb. (Adnkronos) – Sono più di 34mila le persone che hanno perso la vita in Turchia e in Siria a causa del terremoto. E’ il bilancio che si ottiene combinando i dati forniti dalle autorità turche e siriane, che portano ad almeno 34.179 i morti accertati. Il centro di coordinamento delle emergenze in Turchia Sakom ha riferito di 29.605 morti, mentre in Siria sono 4.574 i morti, tra cui oltre 3.160 nelle zone del nordovest controllate dall’opposizione al regime di Damasco.