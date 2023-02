Terremoto Turchia, ripresa circolazione treni nel Sud Italia

Febbraio 6, 2023

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – Ferrovie dello Stato ha appena annunciato che è ripresa regolarmente la circolazione ferroviaria in Sicilia, Calabria e Puglia, dove era stata sospesa a scopo cautelativo, dalle 6.30, a seguito dell’allerta del Dipartimento della Protezione civile, per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane in seguito al terremoto tra Turchia e Siria. .

In conseguenza allo stop cautelativo Fs aveva avvisato che possibili cancellazioni e ritardi, in estensione anche in altre regioni, si sarebbero potuti registrare.