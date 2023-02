Terremoto: Zaratti (Avs), ‘si aprano corridoi umanitari’

Febbraio 9, 2023

Roma, 9 feb. – (Adnkronos) – “Provi il Governo a riscattare l’onore, se possibile dopo le norme anti-Ong, accettando il nostro Ordine del giorno che chiede corridoi umanitari, come già è stato fatto con i profughi ucraini, per dare sollievo e aiuti a quanti vogliano restare nelle aree terremotate di Turchia e Siria oppure raggiungere porti e posti più sicuri”. E’ quanto afferma il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Affari costituzionali della Camera, Filiberto Zaratti, primo firmatario dell’ordine del giorno.

“Il decreto di cui si chiede la conversione interviene principalmente sulle operazioni di soccorso, imponendo una ‘stretta’ alle operazioni condotte dalle navi delle Ong. Il titolo del provvedimento recita: ‘disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori’, non prevedendo nulla a proposito della regolazione degli ingressi dei migranti, perciò la gestione di corridoi umanitari darebbe senso a quel titolo e conforto alle popolazioni delle aree colpite di Turchia e la Siria”.