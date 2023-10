Terrorismo: aumentano i controlli a Lampedusa, questura ‘più arrivi dalla Libia’/Adnkronos

Ottobre 17, 2023

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – Mentre proseguono, senza sosta, gli sbarchi sull’isola di Lampedusa, con centinaia di arrivi nelle ultime ore, sono aumentati anche i controlli serrati delle forze dell’ordine nei confronti dei migranti che arrivano sulla più grande delle isole Pelagie. Anche se, come tiene a precisare la Questura di Agrigento, “i nostri controlli rispetto a quelli fatti altrove sono già molto più attenti, specie per alcune provenienze”. Come si è appreso, Abdesalem Lassoued, l’attentatore tunisino che ieri ha ucciso due persone a Bruxelles, è arrivato a Lampedusa nel 2011 a bordo di un barchino. Dopo una permanenza in Italia si è recato in Svezia, dove però sarebbe stato espulso. Nel 2016 è stato identificato a Bologna dalla Digos come radicalizzato. Poi, il trasferimento in Belgio.

L’uomo sarebbe stato identificato attraverso le impronte digitali che furono prese al suo arrivo a Lampedusa dalla Questura di Agrigento. “I controlli sono da anni molto serrati”, dicono ancora dalla Questura agrigentina. “Tanto che molte altre polizie di confine vengono a vedere come e cosa facciamo in Italia”.

Secondo i dati del Viminale negli ultimi mesi sarebbero cambiate anche le nazionalità di provenienza dei migranti a Lampedusa. Da qualche tempo stanno arrivando soprattutto siriani, pakistani, yemeniti, bengalesi. Che di solito percorrono altre rotte. Adesso è tornato ad aumentare il flusso dalla Libia proprio con persone di queste nazionalità. “I controlli – spiegano dalla Questura – sono al massimo della possibilità tecnologica informativa”.