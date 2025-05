Terrorismo: Casellati, ‘non è riuscito a spazzare democrazia, ricordare è dire no a violenza’

9 Maggio 2025

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Il terrorismo ha cercato di spazzare la democrazia italiana colpendo servitori dello Stato, cittadini, simboli della libertà. Non ce l’ha fatta. Oggi ricordiamo le vittime di quella stagione buia, nel segno di una memoria che deve unire e non dividere: da Aldo Moro a Peppino Impastato, vite lontane, ma accomunate dal rifiuto della violenza e dalla difesa della libertà. Ricordare non è solo commemorare: è scegliere da che parte stare, ogni giorno. È dire no alla violenza, sì alla verità, alla giustizia, alla legalità”. Lo dichiara il Ministro per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati.