Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Il terrorismo è una minaccia ancora cogente e preoccupante che non possiamo sottovalutare anche per il suo dilagare in Sahel”. Lo ha detto il Capo di Stato Maggiore, Giuseppe Cavo Dragone, nel corso di un’audizione in Commissione Difesa alla Camera.