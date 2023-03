Terrorismo: Cesa (Udc), ‘no Parigi indecenza per famiglie vittime, umiliazione per italiani’**

Marzo 29, 2023

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Le parole chiare, sentite e non occasionali di Macron, come anche del ministro della Giustizia, ci avevano fatto ben sperare che ci restituissero i terroristi una volta per tutte. Cosi non è stato. Prendiamo quindi atto con amarezza della posizione della Corte francese dove evidentemente persiste ancora quella cultura ideologica, figlia dell’era Mitterand, che non concede estradizioni e consente a terroristi italiani e di altri paesi di vivere in Francia da decenni”. Lo dice all’Adnkronos Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc, commentando il no definitivo della Corte di Cassazione di Parigi alla richiesta di estradizione in Italia di dieci ex militanti dell’estrema sinistra di quarant’anni fa.

“E’ una grave ingiustizia ed indecenza per le famiglie delle vittime ed una umiliazione per noi italiani, per il nostro Paese”, conclude.