Terrorismo: Conte, ‘ricordare Impastato e Moro remando controcorrente in giusta direzione’

9 Maggio 2025

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “L’esempio guida sempre più delle parole e semina frutti più rigogliosi della violenza, dell’illegalità, della volontà di sopraffazione. La passione che ha portato Peppino Impastato a sfidare la mafia fin dentro la sua famiglia rivive ogni volta che un giovane decide di non abbassare la testa. L’impegno morale e civile di Aldo Moro rivive ogni volta che ci diamo da fare per costruire qualcosa di diverso, dimostrando senso dello Stato e amore per la comunità. Lo stesso giorno, il 9 maggio del 1978, sono stati brutalmente uccisi per le loro azioni, per quello che rappresentavano. Il miglior modo di ricordarli è non smettere di remare controcorrente, ma puntare sempre e comunque alla giusta direzione. Costi quel che costi”. Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.