Terrorismo: Fontana, ‘cristiani sempre più perseguitati, servono iniziative concrete’

Marzo 4, 2024

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Quella delle Chiese Cristiane d’Oriente è, innanzitutto, una storia di fede, di coraggio e anche di sofferenza. Il terrorismo e i conflitti etnici e religiosi hanno reso estremamente difficile mantenere la presenza delle comunità cristiane d’Oriente nelle loro regioni di origine. La loro sopravvivenza è sempre più minacciata dalle violenze e dagli attacchi da parte di gruppi estremisti, tra cui l’Isis”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo al convegno ‘Cristiani d’Oriente: Profili storico-giuridici e culturali’, organizzato a Montecitorio.

“Da decenni – ha sottolineato la terza carica dello Stato – si assiste a un esodo incessante di cristiani, in fuga da persecuzioni e discriminazioni di ogni tipo. Secoli di storia, di cultura, di tradizioni liturgiche, artistiche e spirituali delle Chiese d’Oriente rischiano di essere spazzati via dalla follia del fanatismo religioso e dalla ferocia fondamentalista. L’incontro di oggi ha, dunque, il pregio di portare all’attenzione generale un tema sul quale l’impegno di tutta la comunità internazionale deve essere massimo. I cristiani sono fra le minoranze più perseguitate al mondo”.

“Spesso, nel silenzio e nell’indifferenza generale, questi martiri del nostro tempo muoiono due volte. Per questo motivo – ha osservato il presidente della Camera – è indispensabile accendere i riflettori su questa strage senza fine. E sensibilizzare l’opinione pubblica e i governi di tutto il mondo. Non si può rimanere inerti o, peggio, indifferenti davanti al grido di dolore dei nostri fratelli che non deve rimanere inascoltato. A fronte di questo scenario, il nostro Paese, l’Unione europea e l’intera comunità internazionale devono agire con iniziative concrete riaffermando il principio della libertà religiosa e assicurando dunque maggiore tutela dei cristiani nelle loro terre d’origine”.