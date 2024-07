Terrorismo: Fontana, ‘esempio Scatà eredità e modello’

26 Luglio 2024

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Sono profondamente addolorato per la prematura scomparsa di Luca Scatà, giovane agente della Polizia che ricordiamo per la prontezza, il coraggio e la fermezza con cui individuò e fermò un terrorista in fuga. Sono vicino ai familiari e a tutta la Polizia, che perde un suo esponente di grande valore. Il suo esempio rimane per tutti una eredità e un modello”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.