Terrorismo: Gasparri, ‘assurdo che docente universitaria ricordi terrorista mai pentita’

Marzo 5, 2024

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “É assurdo che una certa Donatella Di Cesare, docente universitaria, ricordi una terrorista delle Brigate Rosse, mai pentita, con un post sui social. Sono questi i valori che la professoressa intende trasmettere ai propri studenti? Nonostante non sia la prima volta che nostalgici di quell’orrenda stagione ricordino chi ha macchiato di sangue pagine intere della storia italiana, le sue dichiarazioni appaiono del tutto in contrasto con il ruolo che ricopre. Bene ha fatto la rettrice della Sapienza a prendere le distanze dalle sconcertanti parole della docente. Ma credo che sia necessario anche prendere dei provvedimenti seri nei confronti di chi dovrebbe trasmettere i valori ed i principi della nostra Costituzione non inneggiare ai tempi del terrorismo brigatista”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.