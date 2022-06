Terrorismo: Gozi, ‘rispetto decisione ma molto deluso, va chiusa pagina dolorosa’

Giugno 29, 2022

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Sorprende la decisione della Corte d’appello di Parigi di negare l’estradizione degli ex brigatisti arrestati nel 2021: la rispetto, ma sono molto deluso”. Lo afferma Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.

“Il Presidente Macron -aggiunge Gozi- aveva avuto la forza e il coraggio di fare ciò che nessuno dei suoi predecessori aveva fatto, cambiando rotta rispetto al passato e dimostrando ancora una volta amicizia vera nei confronti dell’Italia e la reale volontà del Governo francese di collaborare con il nostro Paese su tutti i fronti, a cominciare dalla giustizia. Purtroppo, la decisione di oggi lascia invece ancora aperta una ferita profonda per le vittime del terrorismo e per i loro familiari. L’auspicio è che venga presentato il ricorso al più presto: Francia e Italia devono continuare a cooperare per mettere fine a questa dolorosa pagina della nostra storia”.