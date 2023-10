Terrorismo: legale Refaei, ‘soldi per aiutare profughi, Italia paese della libertà’

Ottobre 19, 2023

Milano, 19 ott. (Adnkronos) – Soldi “come beneficenza” e non come finanziamento al terrorismo e le frasi contro la premier Giorgia Meloni come “libertà di opinione, di critica politica in senso ampio”. Alaa Refaei, il 44enne nato in Egitto ma con cittadinanza italiana, arrestato a Milano per terrorismo si è giustificato così davanti al gip Fabrizio Filice durante l’interrogatorio nel carcere di San Vittore.

L’uomo, assistito dall’avvocato Emanuele Perego, ha risposto a tutte le domande e “più volte ha pianto quando ha chiarito di non essere affiliato all’Isis, ma di aver mandato piccole somme di denaro nei campi profughi per aiutare donne e bambini, non sapeva che era il campo delle vedove e degli orfani dell’Isis. Ha sottolineato – spiega il difensore all’Adnkronos – che assolutamente non sarebbe mai passato all’azione e che con l’Isis condivide l’astio verso Assad e la Siria. Come cittadino italiano, che da 23 anni vive in Italia e che qui ha portato i suoi tre figli, mai avrebbe potuto pianificare un attentato in Italia che è il Paese della libertà o in Occidente”.

Il difensore ha chiesto i domiciliari, ma il giudice si è riservato al termine dell’interrogatorio di convalida durato circa un’ora. “Auspico che il giudice non si faccia condizionare dall’attuale clima generale che riguarda il terrorismo internazionale. Il mio assistito ha chiarito di non aver capito che era un reato mettere un like e dopo la perquisizione (nel dicembre 2022, ndr) ha interrotto tutti i collegamenti social. Non gli è stato contestato il pericolo di fuga, l’inquinamento probatorio non esiste perché ha ammesso tutti gli addebiti, non c’è pericolo di reiterazione del reato, sono quindi fiducioso”, conclude il difensore. Slitta, invece, al primo pomeriggio l’interrogatorio dell’altro arrestato Gharib Hassan Nosair Mohamed Nosair, amico d’infanzia di Refaei, per la necessità di essere assistito da un interprete.