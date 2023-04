Terrorismo: Milani (Ass. vittime), ‘importante governo parte civile in strage Brescia’

Aprile 13, 2023

Milano, 13 apr. (Adnkronos) – “La costituzione di parte civile la ritengo positiva, è importante che ci sia stata, come sempre è accaduto. Dopo l’iniziale ritardo del governo ora è tutto a posto”. Lo afferma all’Adnkronos Manlio Milani, presidente della Associazione dei familiari delle vittime della strage di Piazza della Loggia. Nel giudizio penale per la strage del 28 maggio 1974 a carico di Roberto Zorzi, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha autorizzato la costituzione di parte civile nell’interesse del governo: l’udienza preliminare si era tenuta il 23 marzo scorso, ma di essa non era stato dato avviso alla Presidenza.

“Su indicazione di quest’ultima, una volta venuta a conoscenza del giudizio, l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia – rende noto Palazzo Chigi – ha presentato istanza di rimessione in termini, che il tribunale di Brescia ha accolto”, e questo ha permesso di integrare il contraddittorio con la costituzione di parte civile.