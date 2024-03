Terrorismo: Parrini (Pd), ‘impietrito da Di Cesare, ha ben poco da insegnare’

Marzo 5, 2024

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “L’irresponsabilità e la sconsideratezza della professoressa Donatella Di Cesare mi lasciano impietrito. L’esaltazione delle presunte finalità rivoluzionarie del progetto criminale e omicidiario delle Brigate Rosse è un fatto grave. Ed è doppiamente grave per una docente universitaria che non manca di spiegarci, sui giornali con cui collabora, come dovrebbe girare il mondo. Credo che un’insegnante così, che peraltro insegna nell’ateneo dove proprio le Br trucidarono nel 1980 Vittorio Bachelet, abbia ben poco da insegnare”. Lo dice il senatore del Pd Dario Parrini, vicepresidente della Commissione Affari costituzionali.