Terrorismo: procura generale Milano studia ipotesi impugnazione per Tornaghi e Pietrostefani**

Giugno 29, 2022

Milano, 29 giu. (Adnkronos) – La procura generale di Milano è pronta, “nei prossimi giorni”, a valutare l’esistenza nell’ordinamento francese di un’impugnazione del tipo di quella prevista – tramite ricorso per Cassazione – nel caso di estradizioni per l’estero. Lo si apprende da fonti giudiziarie. In particolare lo studio riguarda i casi dell’ex Br Sergio Tornaghi e l’ex militante di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani, condannato in Italia come uno dei mandanti dell’omicidio del commissario Calabresi, due dei dieci terroristi per cui oggi la Francia ha negato l’estradizione. Una possibilità che verrà valutata “previa comunicazione al ministero della Giustizia e dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale e completa delle motivazioni”.