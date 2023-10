Terrorismo: procuratore Milano, ‘da arrestati minacce online ad ebrei’

Ottobre 17, 2023

Milano, 17 ott. (Adnkronos) – I due egiziani, uno dei quali con doppia nazionalità anche italiana, arrestati oggi a Milano per terrorismo, nei loro messaggi sui social rivolgevano “minacce concrete nei confronti degli ebrei, con passaggi anche piuttosto forti”. Lo ha detto il procuratore di Milano, Marcello Viola, nella conferenza stampa sugli arresti.

“Oh scimmie e maiali! I monoteisti vi sgozzeranno come le pecore. Promessa di Allah. E Allah non manca alla sua promessa”, si legge in un messaggio in arabo pubblicato su Facebook. “Oh ebrei scimmie! Il nostro imminente appuntamento è a Gerusalemme”, si legge in un altro passaggio.