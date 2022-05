Terrorismo: Rosato, ‘ricordare vittime dovere e richiamo a valori giustizia e libertà’

Maggio 9, 2022

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Quando parliamo di vittime del terrorismo non parliamo di numeri, ma di donne e di uomini, di figli, di padri e madri, di persone strappate alla vita e all’affetto dei loro cari. Onorare e celebrare il loro ricordo, nella data in cui ricorre l’anniversario del barbaro assassinio di Aldo Moro da parte delle Br e di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia, non è solo dovere morale ma anche un richiamo a quei valori di giustizia e libertà che hanno ispirato la loro esistenza e che sono alla base del nostro vivere, della nostra democrazia Valori che oggi più che mai devono essere difesi nella consapevolezza che il cammino della legalità è un dovere civico e morale che nessuno di noi deve dimenticare”. Lo scrive sui social il presidente di Italia Viva Ettore Rosato, in occasione della Giornata in ricordo delle vittime del terrorismo.