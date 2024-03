Terrorismo: Scurria (Fdi), ‘Di Cesare incompatibile con ruolo docente, Bernini intervenga’

Marzo 6, 2024

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Donatella Di Cesare è in compatibile con il ruolo di insegnante e auspichiamo che il ministro Bernini prende le dovute misure per isolare chi inneggia alla lotta armata. È inaccettabile che un professore universitario strizzi un occhio al terrorismo rosso”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Scurria.

“Il caso Balzerani è emblematico di un mondo pericoloso e sovversivo che non può essere giustificato. Chi insegna in un’università deve attenersi a delle norme comportamentali adeguate a uno Stato democratico. Molti colleghi della Di Cesare hanno perso il posto per molto meno”.