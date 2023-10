Terrorismo: Tajani, ‘alzato livello di guardia, ma no minacce dirette’**

Ottobre 17, 2023

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Il livello di guardia è stato già alzato da qualche giorno, stiamo tenendo tutto sotto controllo. Stamane sono state arrestate due persone accusate di terrorismo. Tuttavia non ci sono minacce dirette, ma può sempre esserci la minaccia di qualche fondamentalista esagitato che agisce da solo, un cane sciolto. Per questo motivo la prevenzione è massima, ma non abbiamo segnalazioni di pericoli”. Lo ha detto a Radio anch’io il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.