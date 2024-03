Terrorismo: Verducci (Pd), ‘Di Cesare inquietante e grave’

Marzo 5, 2024

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Inquietanti parole espresse da Di Cesare su Barbara Balzerani. Rispetto per morte di una persona, ma è gravissimo trasmettere a opinione pubblica una visione distorta, ambigua e addirittura empatica del terrorismo. In particolare per responsabilità nei confronti nuove generazioni”. Così il senatore Pd, Francesco Verducci, su twitter.