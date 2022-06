Terziario, Leonardi, ‘sostenere comparto dalla crescente rilevanza’

Giugno 18, 2022

Milano, 18 giu. (Adnkronos) – “Si impara sempre molto dall’ascolto delle diverse realtà economiche e sicuramente la relazione presentata oggi, che esamina la produttività del settore terziario, non meraviglia i policy maker”. Lo ha detto Marco Leonardi, Capo dipartimento Dipe presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione della 98esima Assemblea Nazionale dell’organizzazione di riferimento dei manager e delle alte professionalità del settore terziario, alla quale hanno partecipato 250 delegati in rappresentanza degli oltre 39.000 associati.

“Infatti – ha proseguito Leonardi – siamo tutti consapevoli della forza del settore manifatturiero in Italia, tuttavia, appare sempre più chiaro che il settore dei servizi è destinato ad una forte espansione. I lavori del futuro appaiono sempre più proiettati verso il Terziario e dunque è fondamentale attribuire la giusta rilevanza ad un comparto che rappresenta il 73% del Pil. La difficoltà che io rilevo è legata alle piccole dimensioni delle imprese erogatrici di servizi, che rende più complesso il calcolo della produttività”.

“Il Pnrr rappresenta in questo senso una grande occasione – ha spiegato Leonardi – abbiamo un importante programma di sviluppo dell’industria 4.0 e iniziative di supporto all’alta formazione, sia tecnica, con le lauree professionalizzanti degli Istituti tecnici, che universitaria, in ambito Stem e tecnologico. Uno dei lasciti più rilevanti del Pnrr riguarderà sicuramente la pubblica amministrazione e le sue procedure di funzionamento, grazie alla digitalizzazione e semplificazione dei processi. Si tratta di un elemento cruciale anche nell’ottica di una maggiore produttività e dell’aumento del valore aggiunto”.