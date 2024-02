Terziario, Mantovani (Manageritalia): “Da export servizi occasione di crescita, sostenere pmi”

Febbraio 14, 2024

Roma, 14 feb. (Adnkronos/Labitalia) – “L’export di servizi è importante, con il contributo del turismo come emerge da questo nostro Osservatorio realizzato con Sace. E questa è un’opportunità di crescita che dobbiamo sfruttare. Vengo da una riunione al Mimit e proprio lì ho sottolineato che le pmi in questo ambito possono avere buone opportunità di crescita ma vanno sostenute con policy adeguate”. Così Mario Mantovani, presidente di Manageritalia, in occasione della presentazione dell’ultimo report dell’osservatorio Terziario di Manageritalia, realizzato in collaborazione con l’ufficio studi di Sace.