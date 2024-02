Terzo mandato: Bonaccini, ‘bene Schlein, evitiamo passi idea che siamo contro scelte comunità’**

Febbraio 19, 2024

Roma, 19 feb (Adnkronos) – “Oltre al sostegno alla relazione della segretaria, sul tema terzo mandato ho apprezzato la sua proposta di mettere assieme capigruppo, rappresentanti dei gruppi parlamentari e dei sindaci per trovare una sintesi in previsione del voto in commissione a breve”. Lo ha detto Stefano Bonaccini nel suo intervento alla Direzione del Pd.

“Si sa come la penso, se si estende il terzo mandato fino ai comuni con quindicimila abitanti (oltre il 90% dei comuni italiani) non si capisce perché si debba evitarlo per gli altri comuni e per i presidenti di Regione -ha spiegato il governatore dell’Emilia Romagna e presidente del Pd-. In ogni caso, evitiamo che passi l’idea che siamo contro l’elezione diretta dei sindaci quando chi vive in una comunità apprezza di poter scegliere il sindaco o la sindaca che lo amministra”.