Terzo mandato: Bonaccini, ‘se ok per piccoli comuni, logico anche per governatori e sindaci’

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Nel momento in cui stanno decidendo il terzo mandato per i comuni sotto i 15mila abitanti, non si comprende perché non debba esserci anche per tutti i sindaci e presidenti di regione. Mi parrebbe una cosa che attiene alla logica e al buonsenso”. Così Stefano Bonaccini a Omnibus su La7.