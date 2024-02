Terzo mandato: Conte, ‘noi ovviamente contrari’

Febbraio 21, 2024

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Qual è la questione di cui la politica italiana sta discutendo di più? Lavoro? Ambiente? Pace? Cessate il fuoco a Gaza e in Ucraina? Nulla di tutto questo. E’ il terzo mandato, questione che riguarda i presidenti di regione, i sindaci e la possibilità quindi di perpetuare questi incarichi anche per un terzo mandato. Noi siamo ovviamente contrari al terzo mandato”. Così Giuseppe Conte in diretta Fb. “A noi più che al futuro dei sindaci, dei presidenti di regioni e del loro terzo mandato, interessa il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori italiani”.