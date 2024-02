Terzo mandato: Decaro, ‘non è battaglia potere, Pd non ha paura voto cittadini’**

Febbraio 19, 2024

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Quella sul terzo mandato non è una battaglia di potere e non vorrei nemmeno che apparisse come una battaglia del partito dei sindaci, non esiste il partito dei sindaci. Sono donne e uomini che all’interno dello loro città hanno fatto bene il lavoro e quindi credo che gli amministratori meritano un momento di confronto pubblico e ringrazio la segretaria per l’mpegno sul gruppo di lavoro”. Così Antonio Decaro in Direzione Pd, a quanto viene riferito.

“Altrimenti rischiamo di apparire come un partito che ha paura dei cittadini che già non possono scegliere chi va in Parlamento, non si sono più fatte le ‘parlamentarie’, e ora rischiamo di non far votare il sindaco dopo due mandati come se avessimo paura e il Pd non ha paura dei cittadini. Il tetto dei mandati non esiste in Europa”.

“Rischiamo di ritrovarci in situazioni paradossali in cui non ti puoi ricandidare in comuni in cui per poco sei sopra i 15mila abitanti, magari per qualche decina di abitanti, il tutto nel raggio di qualche chilometro. Se c’è uno spazio politico per intervenire ora a sanare questa situazione , questo spiraglio non lo dobbiamo chiudere noi. Sindaci meritano ascolto e attenzione”.