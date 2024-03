Terzo mandato: Fedriga, ‘discussione dopo europee? Detto in tempi non sospetti’

Marzo 8, 2024

Pordenone, 8 mar. (Adnkronos) – Rinviare la discussione sul terzo mandato a dopo le elezioni europee? “L’ho detto in tempi non sospetti. Secondo me è un processo democratico che rafforza la possibilità di decisione dei cittadini. Sono i cittadini” a dover decidere, “considerando anche che c’è l’elezione diretta. Non c’è un esercizio di potere che condiziona il voto”. Così il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, parlando con i giornalisti a Pordenone a margine della firma dell’accordo sui fondi di Coesione tra il governo e la Regione.