Terzo mandato: Foti, ‘decida Parlamento ma ci vuole riforma complessiva e non è il momento’

Febbraio 21, 2024

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Noi abbiamo anzi tutto rilevato che non è un problema che attiene a quello che era il programma di Governo quindi necessariamente sarà il Parlamento nella sua autonomia a decidere. Riteniamo che non sia il momento per il semplice fatto che non vi sono Regioni che vanno al voto e in cui si manifesta la necessità o meno di chiedersi qualcosa sul terzo mandato ed è un tema che può essere esaminato più tranquillamente in un quadro complessivo di eventuali modifiche che attengano anche ad un principio di bilanciamento tra i poteri di presidenti, giunte e consigli regionali”. Lo dice il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.

“Ritengo, come detto, che il tema non sia urgente, se lo si vuole ritenere tale, se si trova un accordo bene, diversamente -ribadisce l’esponente di Fdi- il Parlamento deciderà nella sua autonomia. Auspico che il confronto venga fatto nel momento in cui, e non è questo il momento, si debba decidere con i tempi dovuti se entrare in una riforma complessiva del vertice della Regione, tenendo presente che oggi i Consigli regionali hanno tre organi -il presidente, la Giunta e il Consiglio- e che gli equilibri tra i tre organi vanno mantenuti”.