Terzo mandato, Guerini, ‘favorevole, se c’è confronto serio Pd dovrebbe discuterne’

Febbraio 15, 2024

Roma, 15 feb (Adnkronos) – “Sono personalmente favorevole al terzo mandato anche perché l’attuale distinzione in base al numero degli abitanti non mi pare molto sensata. E credo che la politica e i cittadini abbiano comunque forme e modalità per favorire il ricambio quando necessario: i partiti con la selezione della classe dirigente, i cittadini con il voto e la partecipazione”. Lo dice Lorenzo Guerini, deputato del Pd.

“Da quel che vedo la maggioranza è molto divisa sul punto, ma se dovesse esserci lo spazio per aprire un confronto serio in Parlamento, credo che il Partito Democratico, insieme ai nostri sindaci, dovrebbe essere pronto a discuterne”, aggiunge il presidente del Copasir.