Terzo mandato: Martella (Pd), ‘anche in Veneto serve nuovo ciclo politico’

9 Gennaio 2025

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – “La decisione del Governo, anticipata dalla Premier nel corso della conferenza stampa, di impugnare la legge campana che consentirebbe a De Luca di correre per un terzo mandato è un passo che mette definitivamente fine anche a qualsiasi ipotesi di ulteriori mandati per Zaia in Veneto”. Lo dice il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico Veneto.

“Lo sosteniamo da tempo – prosegue Martella – in Veneto è finito un ciclo politico. E non troppo presto, visto che il centrodestra governa ininterrottamente da 30 anni e Zaia è al vertice della Regione da ben 15. È stucchevole e anche un po’ infantile il tentativo disperato della Lega veneta di aggrapparsi all’idea di avere lo stesso leader per sempre. Ed è un po’ malinconico questo ultimo atto del presidente della Regione, che anziché arrendersi all’inesorabilità della legge e delle regole democratiche, preferisce fantasticare un’improbabile asse tra Venezia e Napoli, appeso alla speranza che la Consulta possa invalidare la legge sui limiti dei mandati”.

“Il limite dei mandati non è antidemocratico, è norma presente in molti Paesi democratici avanzati. Chi ricopre un ruolo esecutivo molto forte, come un governatore, rischia di costruire sistemi di potere che soffocano il ricambio e l’innovazione politica. Non è un caso che una regola simile sia applicata negli Stati Uniti e in altre democrazie consolidate. Il ricambio non è solo sano, ma necessario: dopo 15 anni consecutivi al governo della Regione, ciò che Zaia poteva dare ed esprimere è stato dato ed espresso. E non è un fatto di parte: noi Democratici siamo contrari alla legge campana, pur riguardando un governatore del PD come De Luca. È una norma di buon senso, che fa bene alla politica, che sia al governo la destra o la sinistra. Per una ragione semplice: il mondo cambia, così come cambiano le richieste e le esigenze dei cittadini. Per affrontare queste nuove sfide – conclude Martella – servono nuovi interpreti, capaci di una visione coraggiosa e ambiziosa”.