Terzo mandato: Orlando, ‘non inseguire destra su interventi per loro rapporti forza interni’

Febbraio 15, 2024

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Sarebbe bene che questa discussione non fosse affrontata in termini contingenti, con gli occhi di chi in questo momento fa il parlamentare, il sindaco o il presidente di regione e fosse invece affrontata in termini di sistema, guardando a ciò che serve al Paese e al suo assetto democratico, tanto più alla vigilia di uno scontro con la destra sulle questioni istituzionali”. Così il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, conversando con i giornalisti alla Camera.

“Servirebbe una riflessione seria sui limiti del centralismo regionale, sui danni che questo ha provocato nel rapporto coi comuni, sullo svuotamento del ruolo dei consigli comunali e della partecipazione. Insomma, qual è l’idea di riforma complessiva dello Stato e delle sue articolazioni che oggi il Pd vuole sostenere. Evitando così di inseguire la destra sulla strada degli interventi spot finalizzati a modificare i rapporti di forza interni alla coalizione e provando a dare una risposta compiuta al tema della crisi della democrazia”.