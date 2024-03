Terzo mandato: Paita, ‘Pd tiri fuori coraggio e voti nostri emendamenti’

Marzo 12, 2024

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Italia Viva ripresenterà in aula gli emendamenti al decreto Elettorale sul terzo mandato. Quindi il Partito democratico, le sue componenti più vicine alle istanze degli amministratori locali e tutti quelli che lo vorranno, tirino fuori il coraggio e li votino, anziché presentare un Ordine del giorno che, come è noto, non si nega a nessuno”. La afferma la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

“La questione del Terzo mandato divide la maggioranza ed è una occasione per mettere il governo in difficoltà. Ma è anche un tema importante per sindaci e presidenti che vogliono risposte dalla politica. I riformisti del Pd facciano un passo avanti e pongano seriamente la questione”, aggiunge Paita.