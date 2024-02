Terzo Mandato: Palazzi, ‘Boccia parla di satrapi ma sindaci vanno rispettati’

Febbraio 14, 2024

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “Ho letto le dichiarazioni di Boccia e mi chiedo quindi se sta dando dei satrapi a tutti i Sindaci sotto i 5 mila abitanti che già oggi non hanno limite dei due mandati o se sono satrapi tutti i sindaci di 25 su 27 Paesi europei che non hanno limite dei mandati. Qui non ci sono satrapi ma amministratori eletti che andrebbero quantomeno rispettati. Nessuno ha chiesto mandati illimitati. Chiediamo di non fare distinzioni totalmente prive di logica tra Comuni sotto i 15 mila abitanti e il resto dei Comuni. Si metta terzo mandato a tutti i Comuni sopra i 5 mila abitanti come in tutti i Paesi Europei. Solo Italia e Polonia hanno limite dei due mandati per i Sindaci”. Lo dichiara Mattia Palazzi, sindaco dem di Mantova.